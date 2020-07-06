Hallolmak nasıl yazılır? TDK'ya göre hallolmak mı, halolmak mı? Hallolmak ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "hallolmak". Peki, halolmak nasıl yazılır? TDK'ya göre hallolmak mı, halolmak mı yazılır?

06.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:26

Hallolmak kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki hallolmak TDK'ya göre nasıl yazılır? Halolmak nasıl yazılır? Halolmak mı, halolmak mı? TDK'ya göre hallolmak kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE HALOLMAK NASIL YAZILIR?

Halolmak: Yanlış

Hallolmak: Doğru

HALLOLMAK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Hallolmak: (ha'llolmak), Arapça ?all + Türkçe olmak

1. nesnesiz Çözümlenmek, sonuçlanmak.

2. nesnesiz Bir sıvı içinde erimek.