Hallolmak nasıl yazılır? TDK'ya göre hallolmak mı, halolmak mı? Hallolmak ne demek?

Hallolmak kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki hallolmak TDK'ya göre nasıl yazılır? Halolmak nasıl yazılır? Halolmak mı, halolmak mı? TDK'ya göre hallolmak kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE HALOLMAK NASIL YAZILIR?

Halolmak: Yanlış

Hallolmak: Doğru

HALLOLMAK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Hallolmak: (ha'llolmak), Arapça ?all + Türkçe olmak

1. nesnesiz Çözümlenmek, sonuçlanmak.

2. nesnesiz Bir sıvı içinde erimek.