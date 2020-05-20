Halk oyunu türleri nelerdir? Anadolu'nun ritmini yansıtan halk oyunları!

KARŞILAMA

Karışlıklı olarak oynanan karşılama, Marmara'da oynanan bir oyundur. Özellikle Trakya bölgesinde oynanan karşılama,9/8'lik ritimlerden oluşur. Grup olarak da oynanabilen bu oyunda eller tutulmaz. Mendilli veya mendilsiz oynanan karşılama, davul, zurna ve klarnet eşliğinde oynanır.

HALAY

Ülke genelinde birçok yörede oynanan Halay, özellikle Doğu Anadolu'da sıkça tercih edilmektedir. Halayda kişiler yan yana dizilir ve kol kola, omuz omuza vererek hareket edilir.Davul ve zurnanın coşkulu seslerine zılgıtlar ve halay başı narası eşlik eder.

HORON

Doğu Karadeniz'e has bir halk oyunu olan horon,sert ve hızlı hareketlerle oynanır. Karadeniz'in hırçın dalgalarından esinlenen oyun figürleri, yörenin doğasını yansıtmaktadır. Sıkı sıkıya eller tutularak oynanan oyun, hızlı ve zorlu bir tempoyla oynanır. Kemençenin yayı da horonu hızlandırdıkça hızlandırır.

ZEYBEK

Batı Anadolu'nun onur gösterisi anlamını taşıyan zeybek,tek tek oynandığı gibi grup halinde de oynanabilir.Karşılıklı, kıvrak ve ağır bir oyun olan zeybek kollar yana açılarak oynanır. Kartal gibi açılan kollar ve yere vurulan diz oyunun simgesidir.Oyun düşmana karşı cesareti simgelemektedir.

KAŞIK

Kulağımıza aşina olan "Silifke'nin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana, bal ilen mi yoğurdu?" sözleri ile genellikle beraber duyduğumuz kaşık sesler, kaşık oyununun simgelerindendir. Ülke genelinde pek çok yerde oynanan oyun, tahta kaşıklarla eşlik dilerek oynanır.

TEKE

Hayvanların taklit edilmesiyle ortaya çıkan teke oyunu,"teke zortlatması" olarak da bilinir. Batı Akdeniz'de oynanan teke, keçinin erkeği olan tekenin doğal hareketlerinden esinlenmiştir. Korkan tekenin arkasına bakması, aniden hareketlenmesi, sıçraması ve kaçmasını simgeleyen oyun, üç telli cura, sipsi, kabak kemane ve kaval ile oynanır. Teke, sadece kadınlar, sadece erkekler ya da karışık olarak oynanabilir.

BARAK

Barak Türkmenlerinin yaşadığı Güneydoğu Anadolu'da ortaya çıkan halk oyunlarından olan barak, duygusal ögeler barındırır. Davul zurnanın çalmasıylabaşlayan oyunda önce başlar eğik olur.Halay başının mendille hareketlenmesiyle oyun başlar. Sırasıyla, ikinci, üçüncü, dördüncü peş peşe diğer oyuncular oyuna dahil olur.