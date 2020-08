Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, evliliklerinin 11. yılını yakın dostlarıyla kutladı

İlk çocukları Ali'nin ardından geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Han'ı da kucaklarına alan ünlü çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 11. evlilik yıl dönümlerini kutluyor. Çifte bu mutlu günlerinde Şükran Ovalı-Caner Erkin, Engin Hepileri-Beyza Şekerci, Onur Büyüktopçu ve Rıza Koca gibi isimler eşlik etti.

"YAŞADIĞIM HER ŞEY BİN KEZ HELAL OLSUN"

Oyuncu Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla Instagram'dan paylaştı. Korel paylaşımında, "Canım sevgilim. Seninle geçirdiğim her an. Birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız, ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız. Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana. Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ANLAMLI GÜNÜ DOSTLARIYLA KUTLADILAR

Ergenç çiftini bu güzel günde yalnız bırakmayan Şükran Ovalı ise Instagram hesabından toplu çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak "Canlarım bir ömür aşkla geçsin. Şimdiyle kalın... 11. yılınız kutlu olsun" notunu yazdı.