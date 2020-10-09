Halil Sezai kimdir, nerelidir, ne zaman doğdu, kaç yaşında? Halil Sezai ne iş yapıyor?

Halil Sezai 2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile popülerliğine kavuşmuştu. İşte, Halil Sezai'nin biyografisi ve hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler…

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.

Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

OYNADIĞI FİLMLER

• Sevgili Dünürüm: Cem - 2007

• Gönül Yarası: Garson - 2004

• Ihlamurlar Altında: Murat - 2005

• Kader: Levent - 2007

• Kahve Bahane: Muhsin - 2009

• Yapma Diyorum: Sağlıkçı Tezcan - 2009

• Türkan: İsmail - 2011

• Mavi Pansiyon: 2011

• İncir Reçeli: Metin (Film) 2011

• Problem Çözen Adam: İnternet Dizisi - 2011

• Bir Hikayem Var : 2013

• Sabit Kanca: Fizik Öğretmeni - 2013

• Çilek: (Film) 2014

• İncir Reçeli 2: Metin (Film) 2014

• Ammar: (Film) 2014

• Arkadaşım Hoşgeldin: Komedi Programı - 2014

• Yapışık Kardeşler: (Film) İmam - 2015

• Benim Adım Feridun: (Film) Ersan - 2016

• Rüzgar: (Film) Alper - 2018

Halil Sezai ayrıca, Badem grubunun Kalpsiz ve Bulutsuzluk Özlemi'nin Rüzgâr kliplerinde rol almıştır.

ŞARKILARI

• Seni Beklerken (2011)

• Her Neyse (feat.Serhat Karayiğit) (2012)

• Seni Beklemek (2012)

• Ey Aşk (2013)

• Ervah-ı Ezelden (2015)