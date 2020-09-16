Halil Sezai kimdir? Halil Sezai şarkıları, filmleri nelerdir?

Konservatuvar mezunu Halil Sezai, yaptığı şarkılar ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmiş bir isimdir. En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülüne layık görülmüş olan ünlü isim hakkında merak edilenler haberimizin içinde.

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu, ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979 yılında Eskişehir'de doğdu.

Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Kral Tv Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2015 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu'da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.

HALİL SEZAİ'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER

Sevgili Dünürüm : Cem - 2007

Gönül Yarası : Garson - 2004

Ihlamurlar Altında : Murat - 2005

Kader : Levent - 2007

Kahve Bahane : Muhsin - 2009

Yapma Diyorum : Sağlıkçı Tezcan - 2009

Türkan : İsmail - 2011

Mavi Pansiyon : 2011

İncir Reçeli : Metin (Film) 2011

Problem Çözen Adam : İnternet Dizisi - 2011

Bir Hikayem Var : 2013

Sabit Kanca : Fizik Öğretmeni - 2013

Çilek : (Film) 2014

İncir Reçeli 2 : Metin (Film) 2014

Ammar : (Film) 2014

Arkadaşım Hoşgeldin : Komedi Programı - 2014

Yapışık Kardeşler : (Film) İmam - 2015

HALİL SEZAİ ŞARKILARI NELERDİR?

En çok dinlenen şarkıları arasında

Sonbahar

İsyan

İçim Paramparça

Olsun

Yanıma Gel

Seni Çektim İçime

Yangın Var

yer almaktadır.