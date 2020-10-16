Halil Kalay, Mashup şarkısıyla 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı' seçildi!

Halil Kalay yaptığı Mashup (Hele Ninno Olasan) şarkısı ile ödüllere doymuyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen "Ulusal Palandöken Ödülleri"nde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı ödülünü almaya hak kazandı. Sadece özel konukların yer aldığı ödül töreni, Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

4. ULUSAL PALANDÖKEN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Ulusal Palandöken Ödülleri" pandemi kuralları çerçevesinde yoğun önlemler altında gerçekleşti. Ulusal Palandöken Ödülleri bu yıl vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilirken ödül törenine sadece özel konuklar alınırdı ve ödül töreni Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nden gerçekleştirildi. Ödül törenin sunuculuğunu ünlü komedyen Yalçın Özden ve Türk sineması ve televizyonlarının ünlü isimlerinden usta oyuncu Selahattin Taşdöğen üstlendi. Geceye Umut Akyürek, Ali Baran, Lara, Halil Kalay, Bedri Aysel'i, Fatih Bulut, Eda Karaytuğ, Seydi ve Koliva gibi birbirinden ünlü isimler katılırken, ödül gecesi adeta müzik şölenine döndü.

Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşu tarafından ''Yılın En İyi Çıkış Yapan Sosyal Medya Fenomeni'' ödülünü aldıktan kısa bir süre sonra ''Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı'' ödülüne layık görülen Halil Kalay, bu kez de 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı Ödülünü aldı.

Kalay yaptığı açıklamada, "Halkın oyları ile burada bu ödülü almaktan büyük bir onur duyuyorum. Bir önceki ödülümü Türk sinemasının ve televizyonlarının büyük oyuncusu Turgay Tanülkü'den almıştım. Yılın en iyi çıkış yapan erkek sanatçısı ödülünü de Selahattin Taşdöğen ve Yalçın Özden gibi gibi duayen bir oyunculardan almaktan dolayı ayrı bir mutluyum." dedi.

İşte gecede ödül alan isimler;

Yılın Pop Sanatçısı: Lara

Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı: Bedri Ayseli

Yılın Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı: Umut Akyürek

Yılın Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçısı: Mustafa Keser

Yılın Özgün Müzik Kadın Sanatçısı: Eda Karaytuğ

Yılın Özgün Müzik Erkek Sanatçısı: Seydi

Yılın Arabesk Sanatçısı: Uygar Doğanay

Yılın Sinema Dizi Kadın Sanatçısı: Ayçin İnci

Yılın Sinema Dizi Erkek Sanatçısı: Seda Yıldız

Yılın Tiyatro Sanatçısı: Naci Taşdöğen

Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Aysel Yakupoğlu

Yılın Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı: Halil Kalay

Yılın Klibi: Geceler ( Fatih Bulut )

Yılın Düeti: İki Yüzlü ( Banu Parlak Turgay Saka )

Yılın Performans Ödülü: Gönlüme ( Ali Baran )

Yılın Müzik Grubu: Koliva

Yılın Bestekarı: Mustafa Sayan

Yılın Kültür Sanat Gezi Programı: Belma Belen'le Geziyoruz

Yılın Spor Programı: Derin Futbol ( Ertem Şener )

Yılın Realty Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

Yılın Sabah Programı: Tahir Sarıkaya İle Uyan Türkiyem

Yılın Siyaset Programı: Enine Boyuna ( Hülya Hökenek )

Yılın Eğlence Programı: Survivor Ekstra

Yılın Haber Kanalı: TRT Haber

Yılın Haber Ajansı: İhlas Haber Ajansı

Yılın Sunucusu Haber Spikeri: Didem Arslan Yılmaz

Yılın Magazin Kanalı: Uçankuş Tv

Yılın Radyo Programı: Yavuz'un Minibüsü

Yılın Spor Adamı: Orhun Ene

Yılın Kısa Filmi: Hayat Birlikte Güzel

Yılın Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü: Tarka Cup