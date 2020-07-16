Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı

Serie A'nın 33. haftasında Milan evinde Parma ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanırken, maçın yıldızlaşan ismi Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 55. dakikada Kessie, 59. dakikada Romagnoli ve 77. dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Hakan, attığı golün yanında diğer iki golün de pasını veren isim oldu. Parma'nın tek golünü ise 44. dakikada Kurtic kaydetti.

13 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Bu sezon 13 gole direkt katkı sağlayan Hakan Çalhanoğlu, 33 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

AVRUPA LİGİ YARIŞI SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından son 4 maçta 10 puan toplayan Milan puanını 53 yaparken, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım attı. 6 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 5. yenilgisini alan Parma ise 40 puanda kaldı.

Serie A'nın 34. haftasında Milan evinde Bologna ile karşılaşacak, Parma da evinde Sampdoria'yı konuk edecek.