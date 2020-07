Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi

45 yaşındaki ünlü oyuncu Ozan Güven, kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Deniz Bulutsuz'la geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Güven'in genç kadını darp etmesi sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşanan olay sonrası ünlü isimlerden Bulutsuz'a destek yağarken Ozan Güven'e tepki gösterildi. Ünlü şarkıcı Hadise de sosyal medyada paylaştığı mesajda "Bu erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; eziksiniz!" diyerek tepki gösterdi.

Şiddet gören Bulutsuz, "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güney tarafından, kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı savunacağım" ifadelerini kullandı.

"BAYILDIKTAN SONRA DA ŞİDDET DEVAM ETTİ"

Güven'den fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, bayıldıktan sonra da şiddetin devam ettiğini iddia ederken, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları savcılığa delil olarak sundu. Mahkeme, Ozan Güven'in iki ay süreyle Bulutsuz'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.

OZAN GÜVEN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

45 yaşındaki oyuncu ise Bulutsuz'un saldırısına uğradığını öne sürdü ve şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, "Beni kariyerimi bitirmekle tehdit etti" diyen Güven, 28 yaşındaki sosyal medya uzmanı hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TALİHSİZ KADINA DESTEK GELDİ

Ünlüler isimler, magazin gündemine bomba gibi düşen olaya duyarsız kalmadı. Son olarak Hadise de, "Kadına şiddete hayır" etiketi ile paylaşım yaptı.

Hadise'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye'de her gün kadınlar şiddete uğruyor. Bıçakla ölen, kurşunla ölen, balkondan atılan kaç tane kadının daha ölümüne şahit olacağız? Midem bulanıyor erkeklerin kadınlara uyguladıkları her türlü şiddetten! Bir kadınla bir ilişki yaşıyorsan o senin malın değil! O birinin kızı, kardeşi, ablası, arkadaşı. Kadını aşağılayan, her türlü komplekslerinden, ezik hallerinden kadını yerle bir eden bu erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; eziksiniz!

Hayatınızda ne yaşadıysanız, neyse sorununuz önce çözün ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil. Bir ilişkide dört duvar arasında neler oluyor bilemeyiz. Her aşkın hikayesi, tartışmaları, kavgaları farklıdır. Ama ne olursa olsun kadına el kaldıramazsınız. Nokta. Yeter."