Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı duası, hacet namazı tarifi, hacet duası nasıl yapılır?

Hacet namazının kılınışı vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor. Allah rızası için kılınan nafile namazlardan birisi olan hacet namazı nasıl kılınır, duası nasıl edilir yazımızda paylaşacağız. Hacet namazı nedir? Hacet namazı nasıl kılınır, hacet duası nedir?

HACET NAMAZI NEDİR? / HACET NAMAZI KILINIŞI

Hâcet Namazı, ahireti veya dünyası için bir isteği, dileği bulunan kişinin Allah rızası için kıldığı 4 veya 2 rekatlık bir nafile namazdır. Hacet namazı genellikle 4 rekat olarak kılınır. Fakat bazı rivayetlere göre 2 rekat veya 12 rekat da kılınabilir. Hacet namazı mekruh vakitler dışında her vakitte kılınabilir. Vatandaşlarımız genellikle Ramazan ayında kılarlar. Fakat senenin her günü hacet namazı kılınabilir. Lakin Kadir gecesi, Bayram gecesi, Berat gecesi, Kandin geceleri gibi mübarek günlerde ve gecelerde kılmak ayrı bir sevaptır.

Hacet Namazı Kısaca Kılınışı:

Hacet namazı 2 veya 4 rekat kılınabilir. Diyanet'in fetvasına göre Hacet namazını 4 rekat kılacak olan kişi 1. rekatında Fatiha suresinden sonra 3 defa Ayetel Kürsi'yi okur. Diğer 3 rekatında ise Fatiha suresinden sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Sonra da aşağıda paylaştığımız hacet duası yapılır.

Sırayla rekat rekat kılınışı:

1. rekatta : Fatiha suresinden sonra 3 Ayetel Kürsi

2. rekatta : Fatiha suresinden sonra 1 İhlas + 1 Felak + 1 Nas

3. rekatta : Fatiha suresinden sonra 1 İhlas + 1 Felak + 1 Nas

4. rekatta : Fatiha suresinden sonra 1 İhlas + 1 Felak + 1 Nas

Şimdiden Allah (c.c.) kılmış olacağınız namazlarınızı ve yapmış olacağınız dualarınızı kabul eylesin. Amin.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza "Hâcet namazı" denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin:

Hacet namazı duası

("Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!") (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 472-473).

HACET NAMAZI DUASI NEDİR? NASIL YAPILIR?

HACET NAMAZI DUASI ARAPÇA

Hacet duası

HACET NAMAZI DUASI OKUNUŞU

Lâ ilâhe illallâhu'l-halîmu'l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbel-âlemîn; Es'eluke mûcîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min kulli zenbin ve'l-ğanîmete min kulli birrin ve'sselâmete min kulli ism. Lâ teda' lî zenben illâ ğaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348).

NOT : Hacet namazı duasını doğru okumak için lütfen Arapça halinden okuyunuz. Türkçe olarak okunduğunda tecvid ve talim hataları yapılabiliyor. Arapça bilmiyorsanız sesli dinleme ile tekrar edebilirsiniz.

HACET DUASI TÜRKÇE MEALİ

"Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!" (Kaynak : Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)

Hacet namazı

HACET NAMAZI SIRASIYLA KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Hacet namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

- Subhaneke'yi okuruz ve Euzü-besmele çekeriz. Ardından Fatiha Suresi'ni okuruz.

- Ardından Fatiha'dan sonra 3 kere Ayetel Kürsi okuruz.

- Sonrasında rukûya gideriz.

- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat:

- Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

- Besmele çekip Fatiha suresini okuruz.

- Ardından sırasıyla birer kere İhlas suresi, Felak ve Nas sûrelerini okuruz.

- Rüku'ya gideriz.

- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

- Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

3. Rekat:

- 2. rekatın sonunda oturduktan sonra tekrar ayağa kalkarak kıyama duruyoruz.

- Besmele çekip Fatiha suresini okuyoruz.

- Sonrasında sırasıyla birer kere İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuyoruz.

- Rüku'ya gideriz

- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

4. Rekat:

- Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

- Besmele çektintan sonra Fatiha Suresini okuruz.

- Sırasıyla birer kere İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuruz.

- Rüku'ya gideriz.

- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Yani 4 duayı da okuruz.

- Son olarak "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Allah kabul eylesin...