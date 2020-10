Habermetre, şirketlerin 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanyalarına dair verileri analiz etti!

Hayvanların haklarının gözetildiği, uluslararası düzeyde her yıl 4 Ekim'de kutlanan Hayvanları Koruma Günü'nde yine şirketler, online dünyada oluşturdukları birbirinden başarılı kampanyalarla hayvanları unutmadı. n11, Getir, Trendyol, Total ve Hektaş, Hepsiburada 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde mama bağışına dikkat çeken kampanlar düzenledi.

N11'DEN BARINAKTAKİ HAYVANLARA KULLANICI ADINA MAMA BAĞIŞI

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş sitelerindne n11, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel mama bağışı kampanyası düzenledi. n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinde tüm n11 üyelerine sepette ek indirim sunuldu.

2-4 Ekim tarihleri arasında yapılan Sepetim sayfasında yer alan 'Sürpriz! Sepetinizden İndirim Çıktı' başlıklı kısımdan barınağa gönderilecek 1 kilogramlık mama 4 liraya satın alınıyordu. Tüm alışverişlerde geçerli olacak kampanyadan alınan köpek mamaları n11 üyeleri adına hayvan barınaklarına bağışlandı.

Habermetre, n11'in söz konusu kampanyasına daire online dünyadaki çalışmalarını analiz etti. Buna göre; n11 ve Hayvanları Koruma Günü terimlerini içeren 59 haber yapıldı, 2 haber anasayfada 36 saat yer aldı. İlgili haberler 28 bin 979 okunma sayısına ulaştı. 2 bin 650 dolar reklam değeri elde etti.

GETİR, ''MAMA GÖNDER'' PROJESİNİ BAŞLATTI

Son dönemin en popüler çevrimiçi market uygulaması olan Getir, Hayvanları Koruma Günü'nde ''Mama Gönder'' projesini hayata geçirdi. Getir kullanıcılarının satın alacağı her 'Yardım Maması' karşılığında barınaktaki hayvanlara 10 kap mama ulaştırılacak. Hayvanseverler, sadece 'Yardım Maması' ürününü alarak ya da siparişlerine ekleyerek projeye destek olabilecek. Satın alınan her Yardım Maması, kullanıcıların adresleri yerine, sene boyunca HAYTAP'ın yönlendirdiği ihtiyaç sahibi hayvan bakımevlerine toplu şekilde teslim edilecek. Ayrıca 1 Ekim itibariyle mamalarda yüzde 40 indirime geçildi.

Getir'in Hayvanları Koruma Günü'ne özel yürüttüğü kampanyaların online mecradaki yansımaları şöyle: Konuyla ilgili 78 haber yapıldı, 1 haberle 8 saat 48 sakika anasayfada göründü. 22 bin 782 okunma elde etti ve 488 dolar reklam değerine ulaştı.

TRENDYOL, SOKAKTAKİ CANLILARA 90 TON MAMA ULAŞTIRACAK

Büyük alışveriş sitesi Trendyol, her yıl olduğu gibi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde HAYTAP iş birliğiyle Trendyol'dan alınacak her bir kedi ve köpek maması ile sokaklarda ve ormanlarda yalnız yaşayan can dostlarının karnının doyurulmasını sağlayor.

Kampanyaya katılmak isteyenler, 4-11 Ekim tarihleri arasında Trendyol'dan alacakları her 15 kiloluk kedi veya köpek mamasının aynısının sokaklarda ve ormanlarda yaşayan canlılara ulaşmasına destek olacak. Bağışlanan mamalar Trendyol ve HAYTAP iş birliğinde sahipsiz dostlara ulaştırılacak. Öte yandan tüm evciş hayvan ürünlerinde de indirim olacak.

Habermetre, Trendyol ve Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hazrıladığı terim raporuna göre: Hayvanları Koruma Günü ve Trendyol başlıklarını içeren 101 haber yapıldı. 6 haberde anasayfada 16 saat göründü. 13 bin 909 okunma yakladı ve 995 dolar reklam değerine ulaştı.

TOTAL VE HEKTAŞ, HAYVAN HAKLARINDA FARKINDALIK YARATIYOR!

OYAK bünyesinde hizmet veren TOTAL istasyonları ile HEKTAŞ, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokaktaki canlıları unutmayanlar arasında yer aldı. TOTAL açıklamasına göre, 4 Ekim'de başlayan Total istasyonlarındaki Cafe Bonjour ve Bonjour marketlerde geçerli olacak kampanya kapsamında, SmartHeart Gold 100 gram kedi ve köpek kuru mamaları, sadece 1TL'ye satışa sunuluyor. Bu proje ile TOTAL istasyonları ziyaretçileri için hayvan hakları konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

TOTAL istasyonları ile HEKTAŞ'ın Hayvanları Koruma Günü Habermetre raporları şu şekilde: Dijital medyada 95 ilgili haber yapıldı ve bunlardan 4 tanesi anasayfada 37 saat göründü. Haberler 10 bin 760 okunma yakaladı. bin 139 dolar reklam değerine ulaştı.

HEPSİBURADA ''HEPSİYÜREKTEN'' KAMPANYASIYLA HAYVANLARA ULAŞIYOR!

Hepsiburada, "HepsiYürekten" çatısı altında HAÇİKO ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde başlattığı mama bağışı kampanyasıyla, hayat çabası veren sahipsiz kedi ve köpeğe sürdürülebilir yiyecek yardımı sağlanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hepsiburada'nın "15 kilogram.'lık Kuzu Etli & Pirinçli Erişkin Köpek Maması" veya "10 kilogram'lık Somonlu Erişkin Kedi Maması"ndan ekim ayı süresince satın alanlar için HAÇİKO'ya 1 kg mama bağışında bulunulmuş olacak.

Hepsiburada'nın Habermetre raporuna göre: Konuyla ilgili 50 haber yapıldı, bu haberlerden 6'sı anasayfada 29 saat göründü. Yapılan haberler 6 bin 348 okunma elde etti. 935 dolar reklam değerine ulaştı.