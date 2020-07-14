Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Levent Özeren, Bergüzar Korel ve Duygu Özarslan isimleri 6-13 Temmuz haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

14.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:54

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 6-13 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Levent Özeren, Bergüzar Korel ve Duygu Özarslan gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

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HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 6-13 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Levent Özeren, Bergüzar Korel ve Duygu Özarslan

İşte gündemi belirleyen konular:

LEVENT ÖZEREN

Levent Özeren en çok konuşulan isimler listesinde 1. Sırada yer aldı. Levent Özeren 6.823.330 okunma sayısına ulaştı.

BERGÜZAR KOREL

Bergüzar Korel, çok konuşulan konular içinde 2 sırada yer aldı. Bergüzar Korel 3.901.960 okunma sayısına ulaştı.

DUYGU ÖZARSLAN

Duygu Özarslan çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu. Duygu Özarslan 3.124.532 okunma sayısına ulaştı.

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