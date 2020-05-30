Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı

Haber Global kanalında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu programa konuk olan Muharrem İnce'nin yayın akışının kesilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına yer verilmesine sinirlenip stüdyoyu terk etmesinin yankıları sürüyor.

İNCE'NİN HABERİ VAR MIYDI?

DÜn gece sosyal medyanın gündemine oturan konuyla ilgili kanaldan yapılan açıklamada Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının verileceğinden haberdar olduğu öne sürüldü.

"KONUŞMAYA BAĞLANACAĞIMIZI SÖYLEDİK"

İşte kanalın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama; Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize 'Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm' dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti.

YENİDEN DAVET ETTİLER

Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce'ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz."