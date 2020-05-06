Hababam Sınıfı Merhaba konusu nedir? Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları ve fragmanı

Kartal Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği 2004 yapımı film Hababam Sınıfı Merhaba, senaristliğini Kemal Kenan Ergen yaptı. Geleceği tehlikeye giren Çamlıca Lisesi ve Hababamı kurtarmak yine eski Hababamlılara düşer. Güdük Necmi'ye, gizlice sızdığı Çamlıca Lisesi'nde, Deli Bedri'ye karşı büyük sorumluluk düşer.

Hababam Sınıfı Merhaba filmi detayları için tıklayın...

HABABAM SINIFI MERHABA OYUNCULARI

Hababam sınıfı üyeleri değişse de Hababam yine aynı haylazlığı ile devam eder. Ancak okulun yeni sahibi Deli Bedri, Çamlıca Lisesi'ni yok etmek üzeredir. Hababam Sınıfı Deli Bedri'yi engelleyebilecek mi? İşte, yılların sevilen filminin günümüz uyarlaması Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları:

Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri

Hülya Koçyiğit - Fatoş Hoca

Halit Akçatepe - Güdük Necmi/İskoç Hoca

Mehmet Ali Alabora - Matkap Emre

Nehir Erdoğan -Arzu/Kız İsmail

Şafak Sezer - Ercüment

Melih Ekener - Bebe Ruhi

Peker Açıkalın - Psiko

Sümer Tilmaç - Öğretmen

Tuncay Akça - Bacaksız Amca

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Cem Gürdap - Tulum Hayri

HABABAM SINIFI MERHABA KONUSU

2003 yılında, eski Hababam Sınıflarının okulu olan Özel Çamlıca Lisesi hala eğitim ve öğretime devam etmektedir. Okul sahibi vefat etmiş, okul oğlu Deli Bedri tarafından yönetilmektedir. Okuldaki Hababam geleneği de tüm hızıyla devam etmekte ve tüm öğretmenler bu sınıftaki öğrencilerin binbir türlü oyunlarından yılmış, kaçacak yer arar olmuşlardır. Tüm bunları fırsat bilen Deli Bedri, okulu satıp yerine plaza dikme hayalindedir. Onun bu hayalinden haberdar olan okul müdiresi Fatoş Hoca okulun satılmasında bahane olan Hababam Sınıfı ile mücadele edebilmek için eski Hababamcılardan yardım ister. Tulum Hayri, Hayta İsmail ve Güdük Necmi aralarında plan yaparak Necmi'yi okula sahte Rehberlik Öğretmeni olarak yollamaya karar verirler.

Okula elinde sahte belgelerle gelen Güdük Necmi bir süre sonra Hababam Sınıfı'na gerçek kimliğini açıklar ve Hababamcılarla işbirliği yaparak Deli Bedri ile büyük savaşa başlar. Yeni Hababamda ise sınıfın yakışıklısı Matkap Emre, her gece herkes uyuduktan onra okuldan kaçmakta ve sabaha karşı geri gelmektedir. Sınıf arkadaşları ise onun çok çapkın olduğunu düşünmekte ve dışardaki yaşadıklarını merak etmektedirler. Emre'nin aşık olduğu sevgilisi Arzu ise Emre'nin kendisi dışında neler yaptığını öğrenmek ister ve erkek kılığında okula kayıt yaptırır. Kız İsmail lakabı takılan Arzu'nun en büyük yardımcısı ise okul sahibi Deli Bedri'nin Hababam Sınıfı'nda okuyan oğlu Casus Ercü'dür. Olaylar Deli Bedri'nin okulu sattığını söylemesiyle tırmanır ve herkesi çok büyük bir bir süpriz bekler.