Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, vizyona girdiği dönemden beri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Filmde pek çok usta isim yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ilk kez Kartal Tibet'in oturduğu filmde pek çok olay yaşanıyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor kaç yılında, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir?

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'nın tüm haylazlıkları devan etmektedir. Bu sefer sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu gelir. Adı Bilo olan, aşiret reisinin oğlu, sınıfın ağası gibi davranır ve Hababam'da işler karışır. Okula bu sene dahil olan sadece Bilo değildir, erkek düşmanı Hürrem hoca da okulda yenidir.

Sınıfta kendini aşiret ağası gören Bilo'yla erkek düşmanı Hürrem hocanın dışında çok konuşulan bir diğer konu ise Ayşe ile Ömer'in aşkıdır. Fazla yakınlaşan Ömer ile Ayşe arasında olanlar olur ve Ayşe hamile kalır. Ayşe'nin hamileliğini saklaması gerekmektedir ve bu hiç de kolay olmayacaktır.

İlk dört film Ertem Eğilmez yönetmenliğinde çekilmiştir. Bu sefer yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturmaktadır. Birbirinden eğlenceli karakterlerin yer aldığı filmde neler olacak?

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, serinin beşinci filmidir. Film, Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, 1978 yılında çekilmiştir. Ayrıca, İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk filmdir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen bulunmaktadır.

Adile Naşit - Hafize Ana

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Tarık Akan - Damat Ferit

Münir Özkul - Kel Mahmut, Tarih hocası ve müdür muavini

Muharrem Gürses - Okul müdürü Muharrem Gür

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri, Fizik hocası

Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

Ekrem Dümer - Doktor Bekir

Bilge Zobu - Beden Hocası

Dilaver Gür - Dilaver

Selim Naşit - Süslü Selim

Tuncay Akça - Bacaksız

Gazanfer Şener - Kikirik

Ercan Gezmiş - Postal Rıza

Bülent Onaran - Palamut Recep

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Akil Öztuna - Akil Hoca, Felsefe hocası

Kemal Ergüvenç - Kemal Hoca

Ayşen Gruda - Yarışma Sunucusu

Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi, Biyoloji hocası

Talat Dumanlı - Kürt Sıtkı, Matematik hocası

Hayri Karabey - Rıza Hoca, Coğrafya hocası

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir