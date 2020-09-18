Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler

Kitap çıkarmaya hazırlanan güzel spor spikeri Diletta Leotta, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında şantaja uğradığını itiraf etti.

Hayatını yazdığı kitapta şantaj olayına değinen Leotta konuyla ilgili, "2016'da cep telefonum hacklendi ve bazı fotoğraflarım İnternet'te kaldı. Temmuz 2019'da gecenin ortasında kısa mesajla şantaja uğradım. Mesaj, '30 bin euroyu vermek için 8 saatiniz var, aksi takdirde sizin müstehcen videolarınızı yayınlayacağız' şeklindeydi. Elbette video yoktu" dedi.

"TEHDİTLERDEN ÇOK KORKTUM"

O dönemlerde ciddi şekilde korku yaşadığını belirten güzel spiker, "Şantaj sırasında tehditlerden korktum, şaşkına döndüm. Ama hemen önceki davada bana yardım eden polis memurunu aradım ve sonunda her şey yoluna girdi" ifadelerini kullandı.