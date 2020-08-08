Güzel sözler | Birbirinden güzel, özlü, anlamlı, aşk, mevlana sözleri | Hiç bir yerde yazmayan güzel sözler listesi

Günlük hayatımızda sevdiğimiz insanlara hep güler yüzlü davranmamız, güzel, anlamlı, özlü sözlü konuşmamız onların mutlu olmasını sağlar. Birçok güzel söz vardır. Sizler için en iyilerini topladık. İşte karşınızda hiç bir yerde göremeyeceğiniz birbirinden güzel sözler listesi.

GÜZEL SÖZLER

Unutma; Her gelen sevmez.. Ve hiçbir seven gitmez. (Nazım Hikmet Ran)

Hiç bir canın acısı, senin acından az değildir.

Bazı insanlar yağmuru hisseder, bazıları ise sadece ıslanır.

Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda tek başına yürü.

Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur.

Çalışmak sizden 3 büyük şeyi uzaklaştırır. Can sıkıntısını, kötü alışkanlıkları, fakirliği!

Dürüst bir insan daima çocuk kalır.

100 kilitli kapıdan daha güvenli olanı babanın evde oluşudur.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir! (Mevlana)

ÖZLÜ SÖZLER

İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela.

Başımıza her gelen kötü olaylara, kötü şeylere kızıp, isyan ederiz. Hâlbuki bu kötü olaylar, savunma mekanizmamızı güçlendirip hayatın zorlukları karşısında kendimizi daha iyi korumamıza neden olur.

Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı.

Bir insan yüzde yirmi okumakla, yüzde seksen sohbetle yetişir.

Kula kulluk etme! Unutma ki sen de kulsun. Ve kimseye gereğinden fazla önem verme! Yoksa, unutulursun...

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır.

Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.

Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır.

ANLAMLI SÖZLER

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Terbiyesiz bir insana verilebilecek en dokunaklı ceza, bozmadığınız efendiliğinizdir.

- Yaşamını sadeleştir. Asla yaşamını erteleme. Mutluluk bir yolculuktur.

- Herşeyi denerim, ama yapabildiklerimi yaparım. (Herman Melville)

- Yanıltmasın seni masum bakışlar, bazılarını şeytan ayakta alkışlar...

- Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

- Ne kadar iyi bir insan olduğunun önemi yok, nasıl olsa ilk hatanda en kötü insan sen olacaksın!

- Ne istediğin ile ne yapabileceğin arasındaki farkı ancak kendinden vazgeçtiğinde kapatabilirsin.

MEVLANA SÖZLERİ

Neyi feda edersen, o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan, onunla sınanırsın.

Yarım nefeslik bu hayatta. Sevgiden başka hiç bir şey planlama...

Allah'tan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur.

Ben yalnızca sevdiklerimden korkarım. Çünkü beni sadece onlar incitebilirler.

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.

Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir.

Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. (Hz. Mevlana)

İnsan içki içmekte serbest, ama sarhoş olmakta serbest değildir.

Gönül hissetmezse kulak duymuş neylesin, kalp sevmedikçe el dokunmuş neylesin.

Aradığın seni arayandır.

Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar.

İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama.

Eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

gül verenin elinde gül kokusu kalır

RESİMLİ SÖZLER

Yolun karşısında söylediklerini anlamayan birisi varsa en iyi cevap susmaktır.

Herkes aynı anda geceyi yaşar, ama hereksin karanlığı farklıdır.

Ne olursa olsun elini bırakmayan insanların olduğu, sevginin başrolde olduğu bir dünya kur kendine.

Şarkıların can yaktığını bilmezdim ben, seni tanımadan önce.

SEVGİLİYE SÖYLENECEK GÜZEL SÖZLER

- Seni ilk gördüğüm an çocukluğumdan kalma saf karşılıksız yapmacıksız bir mutluluk sardı benliğimi.

- "Gece midir insanı hüzünlendiren, Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?" (Özdemir Asaf)

- Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.

- Aşk seni koklamaktır. Senin kokunu alıp içime çektiğim, sonra sana kendimi verdiğim, her nefesin diyetidir. Seni koklamaya doyamayıp, zamanın durmasını istemektir.

- Rabbimden istediğim en güzel duamsın.

- Ey yar duam olur musun?

- Bir yürek sevdim içinde sonsuz aşk olan Buram buram mutluluk kokan ve yüreğimde sonsuzum olan..

- Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına dolar insanın, sussan acıtır, konuşsan kanatır.

- Ben sana tahmin edebileceğinden çok daha fazla vurgunum ey güzel. Beni hiç bırakma, bakışlarınla bahar açtıran gözlerinle bana hep öyle bak.

ANNE VE BABAYA SÖYLENECEK GÜZEL SÖZLER

Annenin duası, babanın gölgesi yeter.

Baba gibi devlet, ana gibi nimet bulunmaz.

Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. (Oscar Wilde)

Anne gezdiğin bağ baba ,yaslandığın dağdır .Ömrünün en güzel çağı anne ve babanla olduğun çağdır.

Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır.

İyi bir anne, iyi bir baba demek, gelecek nesillere iyi gençler yetiştirmek demektir.

Anne ya da babayı kaybetmek demek, sizin için akan bir dua pınarının kuruması demektir.

Anne ve babanızın kıymetini bilin, Bir gün yanağını değil toprağını öpersiniz. Anonim

Anne ölünce bir yuva yıkılır, başka bir yuva kurulur ama hiçbir zaman ilk aileniz gibi huzurlu ve mutlu olamaz.

DİNİ SÖZLER

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

Niyeti kötü olanın attığı ok elbet kendine döner.

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.

Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.

"Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm'ı konuşur." (Hz. Muhammed (S.A.V.))

"Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir." (Hz. Muhammet (S.A.V.))

"Aklın abdesti ilim ile gönlün abdesti aşk ile alınır." (Hz. Ali (r.a.))

"Eğri ok, doğru yol almaz." (Hz. Ali (r.a.))

"Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir." (Hz. Ali (r.a.))

"İnsanı maskara eden, dilidir." (Sadi)

İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir yaşam da mutlu bir ölüm getirir.

Allah de ve sus! Başka hiç bir şey söylemeye değmez.

EN GÜZEL ROMANTİK VE AŞK SÖZLERİ

- Sen benim gerçekleşen rüyamsın. Sadece seninle olmak istiyorum.

- Sana kalbimden başka verecek bir şeyim yok.

- Seni çok seviyorum. Bu üç kelime benim için hayatın anlamı.

- Aklımı baştan çıkar ve bedenim senin olsun. Ruhumu bul ve sonsuza kadar senin olayım.

- Seni çok seviyorum ve kendimi seni sevmekten alamıyorum.

- Sen benim umudum, gün ışığım, geleceğim, aşkımsın!

- Tüm hayatım boyunca seni bekledim. Seni çok seviyorum.

- Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin.

- Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

- Yüreğini yasla bana sevgili, bir ömür birbirimize yük olalım.

- Aslında bütün insanları sevebilirdim sevmeye ilk senden başlamasaydım.

- Aşktan yana yaşadıklarımı bilseydin eğer halen sevebiliyor oluşuma aşık olurdun. (Elif Şafak)

- Ve diyeceğim o ki; Aşk güzel şey. Sabrın ve nasibin olduğu sürece...

- Aşk kelime değil bir cümledir kurmak içinse özneyle yüklem değil yürek gerekir.

- Dost sanma her zaman yüzüne güleni, gül de güzel kokar fakat sonra batar dikeni.

Bu yazımızda sizlere güzel, anlamlı, manalı, dini, aşk, romantik sözleri paylaştık. Sizlerin de bildiği hiç bir yerde yazmayan güzel sözler varsa yorum olarak bizlere iletebilirsiniz.