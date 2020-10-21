Güvercin 15. yeni bölüm merakla bekleniyor. Peki, Güvercin dizisi final mi oluyor? Güvercin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Güvercin dizisi yayın günü değişecek mi? Tüm detaylar haberimizdedir.

GÜVERCİN DİZİSİ FİNAL Mİ OLUYOR?

Güvercin dizisi en son 14. bölüm ile ekrana geldi. İzleyiciler Güvercin dizisinin final yapıp yapmayacağını merak ediyor. Güvercin dizisi final yapmayacak. 15. bölüm ile ekranlarda olacak.

GÜVERCİN DİZİSİ YAYIN GÜNÜ DEĞİŞECEK Mİ?

Güvercin dizisi Çarşamba akşamları saat 20:00'da Star'da izleyici karşısına çıkıyor. 15. bölüm ile Güvercin dizisi bu akşam ekranlarda olacak.

GÜVERCİN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güvercin 14. Bölüm Özeti: Annesi İsmihan'ı yeni toprağa veren Kenan, şimdi de kardeşi Ökkeş'i kaybetmesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ökkeş'in durumu, dağılma aşamasına gelmiş Cibranoğulları'nın bir araya gelmesini sağlasa da, bu birlik çok da uzun sürmeyecektir. Nimet'in açtığı yeni belalar yüzünden aileyi şimdi daha zor ve acı günler beklemektedir. Kenan Zülüf'ün bütün yalvarmalarına rağmen, bir Cibranoğlu olarak Ökkeş'i bıçaklayıp kaçan Murat'ın peşine düşmeye kararlıdır. Bugüne kadar hep sağduyulu olmayı seçen Kenan, yaşadığı acıyla büyük bir ikilem içinde kalacaktır. Antep'te kalmayı seçen İpek'in de Kenan konusunda umutları tükenmek üzeredir. Kenan'dan bütün malı mülkü üzerine aldığını ve geleceğini tamamen garantilediğini düşünen Kevsa, öğrendiği gerçek karşısında hiç beklenmedik bir teklife evet diyecek; bu da yeni olayların başlangıcı olacaktır. Ailesine sahip çıkmak için onların başında olması gerektiğinin farkına varan Kenan, zor bir karar vermek durumundadır

GÜVERCİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Nuroğlu,

Almila Ada,

Menderes Samancılar,

Nursel Köse