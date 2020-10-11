Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç, Gupse Özay çiftinin çocukları mı oluyor?

Deliha filminde de birlikte yer alan ve 6 yıldır birlikte olan Özay ve Arduç çifti temmuz ayında evlenmişlerdi. Evliliklerinden önce de magazin gündeminde bebek beklediklerine yönelik haberler yer alıyordu. Gupse Özay'ın hamile olduğu iddiası yine tatışılan konular arasında bulunuyor.

GUPSE ÖZAY HAMİLE Mİ?

Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu söylentileri yine çok konuşuldu. Konu ile alakalı çift dık sık bebek istediklerini dile getirmişti. Özay hamile olmadığını her seferinde dile getiriyor. Konuya Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç yanıt vererek, ''Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok.'' ifadelerini kullandı.

Gupse Özay, dahna öneki açıklamalarında, bebeği olmasını çok istediğini de belirtmişti.