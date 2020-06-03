Güneş gözlüklerindeki çizikler nasıl giderilir?

Çok sevdiğiniz güneş gözlüğünüzdeki çizikler canınızı sıkıyor değil mi? Tamir ettirmek ya da yenisiyle değiştirmek yerine pratik uygulama ile güneş gözlüğündeki çizikleri giderebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler…

DİŞ MACUNU

Güneş gözlüğün önce mikrofiber bezle silin.Daha sonra bezelye büyüklüğünde diş macunu sıkarak güneş gözlüğü camı yüzeyine sürün.Her iki cam için de aynı işlemi uygulayın.Daha sonra güneş gözlüğünü ılık suyun içine koyun ve 5 dakika bekletin. Tüm işlemlerin ardından mikrofiber bezle gözlüğün camını silin. Güneş gözlüğündeki çiziklerin yok olduğunu göreceksiniz.

DİĞER KUSURLAR

Güneş gözlüğü sürekli burnunuza doğru kayıyorsa gözaltı kapatıcısı ile kayamsını engelleyebilirsiniz. Önce gözlüğü ideal pozisyona getirin sonra da gözaltı kapatıcısı uygulayın. Bu kadar basit.

Güneş gözlüğünün sapı fazla oynak hale geldiyse küçük bir işlemle bu sorundan kurtulabilirsiniz.Vidaların olduğu bölüme şeffaf oje damlatmanız bu sorundan kurtulmanızı sağlayacaktır.