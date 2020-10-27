Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında ve nereli? Gülşen Bubikoğlu filmleri nelerdir?

Türk sinemasında birçok filmde rol alan, başarısı ve güzelliği ile dikkatlerini üzerine çeken Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında ve nereli? Gülşen Bubikoğlu filmleri neler? Gülşen Bubikoğlu ailesi hakkkında bilgiler haberimizde.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 1971'de Fatih Kız Lisesini bitirdi. L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı. Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir. İnanoğlu ile evliliğinden sonra Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı, hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir. İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur. Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden ilgi görmüştür.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU AİLESİ

1974 yılında Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu ile evlenen Bubikoğl'nun bu evlilikten Zeynep adında kız çocuğu dünyaya geldi.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU FİLMLERİ

Yaban,

Bitirimler Sosyetede,

Mahçup Delikanlı,

Yüz Lira ile Evlenilmez,

Reisin Kızı,

Ayrı Dünyalar ,

Yaz Bekarı ,

1975 Şafakta Buluşalım,

Üç Kağıtçılar,

Ah Nerede,

Evcilik Oyunu,

1976 Kader Bağlayınca,

Sıralardaki Heyecan,

Ne Umduk Ne Bulduk ,

Baş Belası,

Ah Bu Gençlik Cemile

1977 Ölmeyen Şarkı ,

Bizim Kız,

1978 İşte Bizim Hikayemiz,

Vahşi Gelin