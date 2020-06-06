Güler misin Ağlar mısın filmi oyuncuları kim? Güler misin Ağlar mısın konusu

Yeşilçam'ın önemli çalışmalarından Güler misin Ağlar mısın filmi, oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor. Proje 1975 yılında gösterime girdi. Güler misin Apğlar mısın filminin yönetmenliğini Osman Seden yürütürken, senaryosunu Ahmet Üstel kaleme aldı.

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GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN OYUNCULARI

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Zeki Alasya ile Metin Akpınar ikilisinden muazzam bir çalışma Güler misin Ağlar mısın; gelecekleri ve aşkları uğruna haksızlığa sonuna kadar karşı gelen iki dostu ekrana getiriyor. Güler misin Ağlar mısın filmi kadrosunda bulunan isimler:

Zeki Alasya, Metin Akpınar, Fatma Belgen, Kadir Savun, Ali Şen, Neriman Köksal, Ali Cağaloğlu, Gönül Genç, Orhan Aydınbaş, Erhan Dilligil, Baykal Kent, Osman F. Seden, Baki Tamer, Tevfik Sen, Osman Çağlar, Yaşar Güner, Ahmet Karaca, İhsan Gedik, Jeyan Mahfi Tözüm, Haldun Ergüvenç.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİ KONUSU?

Cemal Bey'in otelinde katip olarak çalışan Metin ile inşaatta çalışan Zeki çok yakın iki arkadaştır. Cemal Bey daha çok kazanmak için mini golf tesisi kurmaya karar verir ve işin başına da Metin'i geçirmeyi palnlar. Aynı zamanda Metin, Rasim Usta'nın kızı Aysel'le evlenmeyi düşünür. Tesisin yapılması için Rasim Usta'nın evinin yıkılması gerekir. Bunu duyan Zeki ve Metin her şeyi bırakarak Cemal Bey'e karşı çıkar. Zeki ve Metin, kasabadan ayrılmaya karar veren Rasim Usta ve ailesi için çare bulmaya çalışır. Bu sırada kasabaya gelen bir misafir her şeyi değiştirecektir.