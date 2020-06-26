Güldür Güldür Show'dan iki ayrılık

Sinan Çalışkanoğlu'nun ardından şarkıcı Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın da Güldür Güldür Show'a veda etti.



Kasım 2018'de ekibe katılan Emre Altuğ'un 'Güldür Güldür Show' macerası yalnızca 1.5 yıl sürmüş oldu. Altuğ'un bundan böyle müzik kariyerine ağırlık vereceği öğrenildi.



Emre Altuğ ile birlikte Evrim Akın da ekibe veda etti. Ocak 2019'da Güldür Güldür Show'a katılan Evrim Akın'ın ayrılık kararı ise sevenlerini üzdü.



Evrim Akın'ın yaz tatilinin ardından önünü gelen projeleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.