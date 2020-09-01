Guacamole nedir? MasterChef Guacamole tarifi nasıl yapılır? Guacamole sos tarifi nasıl yapılır? Guacamole nereye aittir?

Meksika mutfağına ait bu lezzet, genellikle kahvaltılarda ve cips eşliğinde tüketilir. Peki, guacamole tarifi nasıl yapılır? Guacamole malzemeleri nelerdir?

GUACAMOLE NASIL YAPILIR

Malzemeler;

3 adet avokado

1 adet büyük, sert domates

1 adet küçük, pembe soğan veya 3 sap yeşil soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Dilediğiniz kadar misket limonu suyu

Tuz

Yapılışı;

Avokadolarınızı yıkadıktan sonra, dikine ikiye ayırın ve ortasındaki çekirdeği alın.

Sonrasında kabuklarını soyun.

Yukarıda da belirtildiği gibi, avokadolar sert ise, 2-3 gün kadar bekletirseniz soyma işleminizi fazlasıyla kolaylaşmış olursunuz.

Avokadoların içini çıkarttıktan sonra çatal ile ezebilirsiniz. Bu işlemde zorlanıyorsanız, mutfak robotundan yardım alabilirsiniz.

Sarımsakları dövüp, soğanları da incecik kıydıktan sonra sarımsakları ve soğanları ezdiğiniz avokadoya ekleyin.

Daha sonra domatesi doğrayın ve içindeki çekirdekleri çıkarın.

Domatesi küçük küpler halinde doğrayın, avokadoya ekleyin. Zeytinyağı, misket limonu suyu ve tuzu da ekleyip karıştırın.

Hazırlanan sosu dilediğiniz gibi yiyebilir, daha çok cips ile tüketilmektedir.