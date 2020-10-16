Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 487 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 487 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, cumhuriyet altını da 3.253 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, dolar endeksindeki düşüşün ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1.940 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.