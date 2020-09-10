Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 468,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla 468,7 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, cumhuriyet altını da 3 bin 131 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün 1.950 dolar seviyelerini test etmesinin ardından şu dakikalarda 1.947 dolar civarında bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, altın fiyatlarının bol likidite ortamı, düşük faiz ve makro belirsizliklerle yükseliş isteğini koruduğunu, pozitif veriler ile güçlü doların ise söz konusu yükselişi sınırladığını kaydetti. Kısa vadede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altın fiyatlarına yön veren temel faktör olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.