Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 461,7 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 461,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla 461,7 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, cumhuriyet altını da 3.085 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.934 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin, altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.