Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 386,2 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 386,5 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 633 lira, cumhuriyet altını da 2.587 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da Asya piyasalarında 1.760 doları görmesinin ardından düşüşe geçti ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.754 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 380-390 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt dışında Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.