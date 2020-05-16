Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

Şarkıcı ve oyuncu Gönül Yazar, uzun bir süredir kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkisine 2. şansı veren Yazar, bu sefer tamamen ayrıldıklarını söyledi.

"ONUNLA RUHSAL AŞK YAŞADIM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına mesaj gönderen Gönül Yazar, "Beni Allah korudu" diyerek biten ilişkisi için şunları söyledi: "Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle. 'Küba'ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok... Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. 2 ay anlamadım birbirimizi çok sevdiğimize inandım. İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden? Sinan Çetin'e sordum asistan katiyen değilmiş . Onunla ruhsal aşk yaşadım."

"PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Yazar, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek "Son bir buçuk aydır yüksek sesle konuşmaya, bağırmaya, beni azarlamaya başladı. Ben teknoloji özürlüyüm, telefonu iyi kullanamıyorum. Aramalarımı yapıyorum. Whatsapp'a da giriyorum ama çok hakim değilim. Bir şey gösteriyor, yapamazsam sinirlenip bağırıyor. Benim kafam nelere basıyor, şu telefona da basmayıversin ya! Her şeyi bilen kadın telefonu bilmese ne yazar, yazsa yazsa Gönül Yazar!" demişti.