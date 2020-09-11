Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi

Beşiktaş ile kulübün eski oyuncusu Gökhan Töre arasında gerçekleşen ilk transfer pazarlığından sonuç çıkmadı. Deneyimli oyuncunun istediği ücretin yüksek bulunduğu belirlendi. Cebinden 4 milyon lira ödeyerek, Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Töre'nin yıllık 10 milyon lira istediği, siya beyazlıların ise performansa dayalı olarak 7 milyon teklif yaptığı öğrenildi.

BİRAZI GARANTİ ÜCRET, BİRAZI MAÇ BAŞI

Bu paranın bir bölümünün garanti ücret, bir bölümünün ise maç başı şeklinde olduğu ifade edildi.

BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK

Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Gökhan Töre ile siyah beyazlı yöneticiler kısa süre içinde bir kez daha masaya oturacak. Tarafların ortak bir noktada buluşması ve deneyimli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

(Milliyet)