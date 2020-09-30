Gökhan Güney kimdir? Gökhan Güney kaç yaşında, nereli? Gökhan Güney şarkıları, filmleri

Gökhan Güney, Yeşilçam'ın ünlü isimleri arasındadır. Şarkılarının yanı sıra Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi isimlerle yaptığı filmler ile de adını duyuran Güney, arabesk-fantezi müziğin bilinen isimlerindendir. Gökhan Güney kim?

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Güney, 1954 yılında Hatay'a bağlı Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Yedi kardeşin en küçüğü olan sanatçının çocukluğu bu ilçede geçti. 1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney, sonrasında bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.

Askerlik görevini Urfa'da bandocu olarak tamamlamasının ardından İstanbul'a döndü ve Kısa süre sonra Fatma Güney ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu.

Bir yandan iş hayatını sürdürürken diğer yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini yürüten Güney, 1979 yılında 'Garibin Çilesi' isimli ilk albümünü çıkardı.

Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı. 9 filmin de yönetmenliğini yapan Gökhan Güney, 80'li yılarda çıkardığı albümler ve oynadığı filmlerle oldukça popüler hale geldi. Arabesk-fantezi müziğin en başarılı isimlerden biri olan sanatçı, 2010'lu yılların başlarında İstanbul'da "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" adlı mekanı açtı.

Sanatçının 40 yaşındaki oğlu Selim Güney, mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti.

ŞARKILARI

1979 : Garibin Çilesi Ölünce Biter

1980 : Sevgi Dünyası

1981 : Dertsiz Gün Görmedim

1982 : Çaresizim

1983 : Sensiz Yaşamaya Alışacağım

1984 : Yaşadıkça

1985 : Melek Yüzlüm (Bayar Müzik)

1986 : Öpmek Geldi İçimden (Bayar Müzik)

1986 : Senden Bana Yar Olmaz

1987 : Tanrı Seni Korusun (Bayar Müzik)

1987 : Alışacağım

1987 : Çekilmez Çileler

1988 : Sana Can Dayanmaz (Bayar Müzik)

1989 : Anla Beni-Gözümün Bebeği

1989 : Korkuyorum

1989 : Dost Yaraları

1990 : Nazar Değmesin

1991 : 91'e Merhaba (Bayar Müzik)

1992 : Sana Da Mı Geldiler (Bayar Müzik)

1992 : Anla Beni

1993 : Güneş Yeniden Doğuyor

1994 : Söz Veriyorum

1994 : Nazlı Nazlı

1995 : Yeter Sevgilim

1996 : Kahrolası Gururum

1997 : Geceler

1998 : Klasikler

1999 : Benim Sevdam

2002 : Eski Zaman Anılarım

2005 : Yine Mi Sen

FİLMLER

Garibin Çilesi Ölünce Biter (1979)

Sevgi Dünyası (1980)

Günah Defteri (1981)

Talih Kuşu (1982)

Gözüm Gibi Sevdim (1982)

Hülyam (1982)

Aşk Adası (1983)

Candan Sevmeli (1985)

Sensizliğe Alışacağım (1985)

Ayrılık Acısı (1985)

Melek Yüzlüm (1985)

Gün Akşam Oldu (1986)

Sevdan Öldürdü Beni(1986)

Sevdim Seni (1987)

Tutsak (1987)

Sana Can Dayanmaz (1988)

Bir Umut Uğruna(1991)

Özlem(1985)

Kaderim (1987)

Gözüm Gibi Sevdim