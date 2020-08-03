Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren futbolculardan Gökhan Gönül'ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşti. Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi.

Siyah-beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe'den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti. Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler oldu.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan, "Ben Fenerbahçe'ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin" dedi.

Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip; 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş'ta sağ bek arayışları başladı.

BRUNO PERES GÜNDEMDE

Geçen yıl bu mevki için Demir Grup Sivasspor'dan alınan Douglas'ı sakatlığı nedeniyle sadece 7 maçta oynatabilen siyah beyazlılar, bonservisi Roma'da olan ve Sao Paulo'da kiralık olarak forma giyen Bruno Peres'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sağ bek ile görüşüyor.