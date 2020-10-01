Glasgow Rangers - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ücretsiz izlenebilecek mi? Muhtemel Galatasaray ilk 11'i

İskoçya'nın temsilcisi Rangers'la Play-Off maçına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar,Rangers deplasmanına konuk olacak. Peki, Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Rangers Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?

RANGERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma merakla bekleniyo. Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 1 Ekim Perşembe akşamı saat 21:45 'de başlayacaktır.

MAÇ ÜCRETSİZ YAYINLANACAK MI?

Maç Teve2 kanalında ücretsiz yani şifresiz olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan, Etebo, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Mbaye Diagne

RANGERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaraylıların merakla beklediği ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılan maç Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.