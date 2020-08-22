Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollar göle döndü, yamaçta bulunan 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Olayda bir araç yamaçtan kopan toprak yığınının altında kalırken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Giresun'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Özellikle Karadeniz Sahil Yolu'nda ve kent içinde oluşan göllenmeler nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken, aniden bastıran yağışlar yayalara zor anlar yaşattı.

BELEDİYE EKİPLERİ TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Ayrıca yoğun yağış nedeniyle kentte toprak kaymaları meydana geldi. Giresun merkezde yer alan Gemiler Çekeği Mahallesi Afacan Sokak'taki 2 binaya ait istinat duvarı, etkili sağanak yağış sonrası çöktü. Bina önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşanan anlar ise apartman sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken, çökme sonrası bölgede belediye ekiplerince temizleme çalışmasına başlatıldı.