Gentleman x Luciano x Ezhel - Devam sözleri | Ezhel Devam sözleri, çeviri

Gentleman'in yeni şarkısında Luciano ve Ezhel işbirliğini görüyoruz.

GENTLEMAN EZHEL DEVAM SÖZLERİ FT. LUCIANO

[Intro: Gentleman]

Hey, ja, ja, ja

Ja, ja-ah

Yo, Jugglerz!

Ja, ja, ja

[Hook: Ezhel & Luciano]

Tutundum hayale

Zorluklar bahane

İlerle, devam et

Komik bir şaka gibi gelir bana zahmet

Et benden nefret, ez beni, yalan et

Ama n'apıcaksın dönse devran?

Döndüğünde devran

Nefretinle yalnız kaldın

Döndüğünde devran

Döndüğünde devran

Oh, kincilere selam

Güç verirler her an dönse devran (Boh-boh-boh-boh)

[Part 1: Luciano]

Kıymetlimsin (Mwuah)

Doch ich hab' keine Zeit jetzt (Flex)

On my way, ih-y?ah (Ih-yeah)

Hayaller, ich leb' (Fl?x)

On top, denn ich leb' mein'n Traum (Krr)

Fahr' durch Block in 'nem full-black Ghost

Wollt nur raus und ich mach'

Heute Geschäft full Gold, meine Chain iced-out (Boh-boh)

Steh' zu mei'm Wort, Kardeş (Baba)

Trotz all dem Geld bleib' echt (Skrr)

Gebrochen, mein Kopf ist leş (Negro)

Gebrochen, mein Herz ist leş (Mein Herz ist leş, krr)

Yeah, yeah, yeah (Negro)

Früher so broke, doch heute woll'n die Members Selfie (Flex)

Es war mein Traum, doch die Wunden sind tief, mein Bro, vergess' nie (Boh-boh)

[Hook: Ezhel]

Tutundum hayale

Zorluklar bahane

İlerle, devam et

Komik bir şaka gibi gelir bana zahmet

Et benden nefret, ez beni, yalan et

Ama n'apıcaksın dönse devran?

Döndüğünde devran

Nefretinle yalnız kaldın

Döndüğünde devran

Döndüğünde devran

Oh, kincilere selam

Güç verirler her an dönse devran

[Part 2: Gentleman]

Ich hab' nie gemacht, was ich sollte (Jo)

Immer nur getan, was ich wollte (Jo)

Fall' total aus der Rolle und tanz' aus der Reihe, so ganz von alleine, yeah

Und ich lass' mich nicht ein, ey (Never)

In dieses Konzert der [?]

Große Freiheit, ich suche das Weite, ein kleines Stück Land auf Big Island, yeah

Vielen Dank an die Zweifler (Yeah)

Alle dachten, so komm'n wir nicht weiter (No)

All die Hasser und Neider, denn ohne euch wäre ich damals gescheitert (Oh, na, na)

Alle woll'n den Weg weisen

Scher'n sich von Pfad zu entscheiden (No, no, no)

Wo die Straßen sich kreuzen, ich will kein Rad, lieber paar neue Reifen

[Hook: Ezhel]

Tutundum hayale

Zorluklar bahane

İlerle, devam et

Komik bir şaka gibi gelir bana zahmet

Et benden nefret, ez beni, yalan et

Ama n'apıcaksın dönse devran?

Döndüğünde devran

Nefretinle yalnız kaldın

Döndüğünde devran

Döndüğünde devran

Oh, kincilere selam

Güç verirler her an dönse devran

[Intro: Gentleman]

Hey, ja, ja, ja

Ja, ja-ah

Yo, Jugglerz!

Ja, ja, ja

[Hook: Ezhel & Luciano]

Tutundum hayale

Zorluklar bahane

İlerle, devam et

Komik bir şaka gibi gelir bana zahmet

Et benden nefret, ez beni, yalan et

Ama n'apıcaksın dönse devran?

Döndüğünde devran

Nefretinle yalnız kaldın

Döndüğünde devran

Döndüğünde devran

Oh, kincilere selam

Güç verirler her an dönse devran (Boh-boh-boh-boh)

[Part 1: Luciano]

Kıymetlimsin (Mwuah)

Doch ich hab' keine Zeit jetzt (Flex)

Ama şimdi zamanım yok (Flex)

On my way,(Ih-yeah)

Kendi yolumdayım Ah (Ah-evet)

Hayaller, ich leb' (Fl?x)

Hayaller, yaşıyorum

On top, denn ich leb' mein'n Traum (Krr)

En tepedeyim, çünkü hayalimi yaşıyorum (Krr)

Fahr' durch Block in 'nem full-black Ghost

Simsiyah bir hayaletin içinde, Block'un içinden geç

Wollt nur raus und ich mach'

Sadece dışarı çıkmak istiyorum ve yapacağım

Heute Geschäft full Gold, meine Chain iced-out (Boh-boh)

Bugün iş altınla dolu, zincirim buzlu (Boh-boh)

Steh' zu mei'm Wort, Kardeş (Baba)

Sözümün arkasında dur Kardeş (Baba)

Trotz all dem Geld bleib' echt (Skrr)

Tüm paraya rağmen, gerçek kal (Skrr)

Gebrochen, mein Kopf ist leş (Negro)

Kırık kafam

Gebrochen, mein Herz ist leş (Mein Herz ist leş, krr)

Kırık kalbim leş (Kalbim leş, krr)

Yeah, yeah, yeah (Negro)

Evet, evet, evet (zenci)

Früher so broke, doch heute woll'n die Members Selfie (Flex)

Eskiden çok parasızdı ama bugün üyeler bir selfie istiyor (Flex)

Es war mein Traum, doch die Wunden sind tief, mein Bro, vergess' nie (Boh-boh)

Bu benim rüyamdı, ama yaralar derin, kardeşim, asla unutma (Boh-boh)

[Hook: Ezhel]

Tutundum hayale

Zorluklar bahane

İlerle, devam et

Komik bir şaka gibi gelir bana zahmet

Et benden nefret, ez beni, yalan et

Ama n'apıcaksın dönse devran?

Döndüğünde devran

Nefretinle yalnız kaldın

Döndüğünde devran

Döndüğünde devran

Oh, kincilere selam

Güç verirler her an dönse devran

[Part 2: Gentleman]

Ich hab' nie gemacht, was ich sollte (Jo)

Asla yapmam gerekeni yapmadım (Jo)

Immer nur getan, was ich wollte (Jo)

Her zaman istediğimi yaptım (Jo)

Fall' total aus der Rolle und tanz' aus der Reihe, so ganz von alleine, yeah

Kontrolden çık ve çizginin dışına çık, tek başına dans et, evet

Und ich lass' mich nicht ein, ey (Never)

Ve kendimi içeri almıyorum, ey (Asla)

In dieses Konzert der

Bu konserde

Große Freiheit, ich suche das Weite, ein kleines Stück Land auf Big Island, yeah

Büyük özgürlük, büyük adada küçük bir toprak parçası arıyorum, evet

Vielen Dank an die Zweifler (Yeah)

Şüphelilere teşekkürler (Evet)

Alle dachten, so komm'n wir nicht weiter (No)

Herkes daha ileri gidemeyeceğimizi düşündü (Hayır)

All die Hasser und Neider, denn ohne euch wäre ich damals gescheitert (Oh, na, na)

Tüm nefret edenler ve kıskanç insanlar, çünkü o zamanlar sensiz başarısız olurdum (Oh, peki, peki)

Alle woll'n den Weg weisen

Herkes yolu göstermek ister

Scher'n sich von Pfad zu entscheiden (No, no, no)

Karar vermekten çekinmeyin (Hayır, hayır, hayır)

Wo die Straßen sich kreuzen, ich will kein Rad, lieber paar neue Reifen

Sokakların kesiştiği yerde bisiklet istemiyorum, yeni lastikler almayı tercih ederim

[Hook: Ezhel]

Tutundum hayale

Zorluklar bahane

İlerle, devam et

Komik bir şaka gibi gelir bana zahmet

Et benden nefret, ez beni, yalan et

Ama n'apıcaksın dönse devran?

Döndüğünde devran

Nefretinle yalnız kaldın

Döndüğünde devran

Döndüğünde devran

Oh, kincilere selam

Güç verirler her an dönse devran