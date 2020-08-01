Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan #kitabınıseç etiketi ile bayram hediyesi etkinliği

Kurban Bayramı sebebiyle gençlere kitap hediye etmek istediğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, yoğun ilgiyle karşılandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN HEDİYE EDECEĞİ KİTAPLAR

Mithat Cemal Kuntay - Üç İstanbul

Ahmet Hamdi Tanpınar- Beş Şehir

Aliya İzzetbegoviç - Doğu Batı Arasında İslam

José Mauro de Vasconcelos - Şeker Portakalı

Turgut Uyar - Büyük Saat

Mustafa Kutlu - Bu Böyledir

Ahmet Hamdi Tanpınar - Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi

Fyodor Dostoyevski - Yeraltından Notlar

Sezai Karakoç - İnsanlığın Dirilişi

ÜÇ İSTANBUL KONUSU

İmparatorlukların başkenti olan İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'ndeki 30 40 yıllık süreci üç dönem olarak ele alır. Adnan adlı karakterin hayatını derinleştirerek ifade eden yazar, kitabın arka planında Sultan Abdülhamid, İttihat ve Terakki ve milli mücadeleyle önemini kaybeden İstanbul'u anlatır.

BEŞ ŞEHİR KONUSU

Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul kitabın adını almasını sağlayan şehirlerdir. Ahmet Hamdi Tanpınar, bu eserin konusu için: 'Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. ' demektedir.

DOĞU BATI ARASINDA İSLAM KONUSU

Müslüman düşünür ve devlet adamı Aliya İzetbegoviç'in başyapıtlarından olan Doğu Batı Arasında İslam, büyük bir bilgi birikiminin derin tefekkür ile harmanlandığı ve yeni bakış açıları elde etmenizi sağlayacak bir kitaptır. Felsefe, sanat ve sosyoloji gibi disiplinlerin kültürel ögelerle etkileşimini, İslam'ın kuşatıcı ve dönüştürücü özü ile harmanlar.

ŞEKER PORTAKALI KONUSU

Brezilyalı yazar Mauro De Vasconcelos tarafından kaleme alınan Şeker Portakalı, Brezilya'nın Minas Gerais bölgesinde geçer. Burada yaşayan fakir bir ailenin beş yaşındaki oğlu Zeze, hayal gücü oldukça kuvvetli bir çocuktur. Yazarın kendi çocukluğundan da izler taşıyan bu kitap 12 günde yazılmıştır.

BÜYÜK SAAT KONUSU

Türk şiirinin en bilindik isimlerinden olan Turgut Uyar, şiirlerinde yalnız, mutsuz, umutsuz bir adamken; kalabalık, umutlu, mutlu bir adamın dilinden eserler vermiştir.

"Bütün mümkünlerin kıyısında" dediği eserleri bu kitapta yer alır.

BU BÖYLEDİR KONUSU

Kitap geriye dönerek anlatılır. Ailesi ile lunaparka giden Süleyman, oyun dünyasındaki yaşamı ve gerçek dünyadaki yaşamı hikayelerle ifade eder.

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ KONUSU

Kitap, bir dolandırıcılık hikayesini konu edinir. Psiko-sosyal bir inceleme olarak da düşünülür. Toplumun değişme süreci içerisindeki durumu fertlerden yola çıkarak topluma uyarlar.

İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ KONUSU

19. yüzyıl romanı olan İki Şehrin Hikayesi, Paris ve Londra insanlarının hayat şartlarını, aşklarını kendi gerçekçiliğinin süzgecinden geçirerek ifade ediyor.

YERALTINDAN NOTLAR KONUSU

Dostoyevski üzerindeki Gogol etkisini ilk bu eserler atmıştır. Avrupa'nın en önemli varoluşçu edebiyatı örnekleri arasında yer alır. Yeraltı olarak adlandırılan "ruh hali" ile okuyucusuna seslenen kahraman; ahlakçı, uyumsuz, dürüst gibi pek çok terimi ele alıyor.

İNSANLIĞIN DİRİLİŞİ KONUSU

Sezai Karakoç tarafından yazılan İnsanlığın Dirilişi, Karakoç'un kendine has üslubunu barındırıyor. İnsanın dirilişinin ancak insanın ruhuna yönelmesi ile gerçekleşebileceğini ifade eden Karakoç, yaşanan hayattan kopulmaması gerektiğini yani maddi hayata da gerektiği kadar önem vererek dirilişi desteklemek gerektiğini akıcı bir şekilde anlatıyor.