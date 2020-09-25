Gençliğim Eyvah dizisi bitiyor mu? Gençliğim Eyvah son bölümü ne zaman? Gençliğim Eyvah oyuncuları kimler? Gençliğim Eyvah dizisi hangi gün?

Komedi türündeki Gençliğim Eyvah dizisi yayından kaldırılıyor. Gençliğim Eyvah dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile iyi çıkış yakalasada bu uzun soluklu olmadı. Gençliğim Eyvah dizisi son bölümü ne zaman?

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ BİTİYOR MU?

Yayın hayatına yaz dizisi olarak başlayan Gençliğim Eyvah sezona devam kararı aldı. Son haftalarda gelen reyting sonuçları sebebiyle 17. bölümü ile final yapacak.

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gençliğim Eyvah dizisi 5 Ekim pazartesi günü son bölümü ile ekranlara veda edecek. 15 Haziran'da ilk bölümüyle ekrana gelen Gençliğim Eyvah dizisi 17. bölümü ile final kararı aldı.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Cengiz Bozkurt,

Levent Ülgen,

Günay Karacaoğlu,

Ulviye Karaca,

Elif Doğan,

Ekin Mert Daymaz,

Burak Tozkoparan,

Erdem Kaynarca,

Bahar Süer,

Kemal Uçar,

İpek Çiçek,

Ecem Atalay,

Beyti Engin