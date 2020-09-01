Gençliğim Eyvah 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 12. bölüm izle

ATV'nin yeni projelerinden Gençliğim Eyvah, Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen gibi isimleri bünyesinde toplayarak izleyicinin ilgisini çekti. Pazartesi akşamları yayımlanan dizi 12. bölümle yine beğenileri topladı.

GENÇLİĞİM EYVAH 13. BÖLÜM FRAGMANI

Başarılı kadrosuyla büyük beğeni toplayan Gençliğim Eyvah dizisi 12 bölüm ile Pazartesi akşamı yayımlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Gençliğim Eyvah 13. yeni bölüm 7 Eylül'de ATV'de olacak.

Gençliğim Eyvah son bölüm izle...

12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asmalı Ailesi, Ahmet'in evlenme teklifini kabul eden Azra'yı istemeye gelir. Ahmet ve Azra'nın evleneceğini öğrenen Çağla sinsi planlarını devreye sokar. Kalp krizi geçiren Arif narkozun etkisiyle her şeyi itiraf etmeye kalkışınca ortalık karışır. Azra ve Ahmet'in mutlu olup yuva kurması için aşkından vazgeçerek büyük fedakarlık yapan Zola zor günler geçirir. İtalyan annelerin para şantajından bunalan Arif ve Zekeriya çareyi kaçmakta bulur.