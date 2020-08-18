Gençliğim Eyvah 11. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 10. bölüm izle!

Adanalı ve Urfalı iki aile arasında geçenleri ve bununla birlikte zorlu aşk öykülerini ekrana getiren Gençliğim Eyvah dizisinde iki ailenin babası Arif ve Zekeriya'nın geçmişi de herkesin başına bela olur. Diğer yandan Azra ile Ahmet, imkansızlıklar arasında yine birbirlerini bulur. Gençliğim Eyvah detayları haberimizde...

GENÇLİĞİM EYVAH 11. BÖLÜM FRAGMANI

ATV'de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisinde Arif ile Zekeriya'nın sakladığı büyük sırrın ortaya çıkması an meselesidir. İki kafadarın başı çocuklarının anneleri ile beladadır. Ahmet ile Azra ise aşklarından vazgeçememiş yeniden el eledirler. Arif'i ve Hacer'i büyük bir sorun bekler.

Gençliğim Eyvah son bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder. Azra ve Ahmet her şeye rağmen kavuşabilecekler mi?