Gençlerbirliği yöneticisi Arif Ölmez'in görevine WhatsApp üzerinden son verildi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Yönetimdeki kriz sürerken Başkanvekili Arif Ölmez'in gönderilme şekli dikkat çekti. Başkan Murat Cavcav, yönetim kurulu üyelerine WhatsApp'tan mesaj atıp, Ölmez'i görevden almak için yetki istedi. Dijital ortamda yapılan oylama ile karar defteri imzalandı ve yöneticilere tek tek gönderildi.

KARAR DEFTERİNE YAZILDI

WhatsApp üzerinden yapılan oylama ile karar defteri yöneticilere tek tek gönderilerek Arif Ölmez'in görevden alındığı tebliğ edildi ve karar defterine yazıldı. Karar defterini tüm yöneticiler imzalarken, kulüp görevlisi karar defterini Arif Ölmez'e götürdü. Arif Ölmez de görevden alındığını karar defterinde gördü ve altına imzasını attı. Ölmez böylece, kendi görevinden alınma kararına imzasını atmış oldu. Ölmez'in yerine başkanvekilliği görevine Mehmet Emin Gür getirildi.

"MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM"

Başkanvekilliği görevinden alınan Arif Ölmez, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirten yönetici, "Rahmetli İlhan Cavcav'ın ruhunu yok etmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim. Alınan kararlarla ilgili kendimin görevden alınmasına dahi imza attım ama kulübü batağa atmaya çalışanlarla, kulübü batırmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Beni bugün başkanvekili görevinden operasyonla alanlar, sanmasınlar ki Arif Ölmez istifa edecek. Asla istifa etmeyeceğim. Söylediğim gibi kulübü batağa götürmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.