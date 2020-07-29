Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kırmızı siyahlılar, Hamza oğlu yönetiminde 25 maçta 8 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.
29.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:27
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
GENÇLERBİRLİĞİ İLE 25 MAÇA ÇIKTI
Hamzaoğlu yönetiminde 25 maça çıkan Başkent ekibi, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Gençlerbirliği sezonu 36 puanla 12. sırada tamamlamıştı.