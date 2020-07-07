Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı

Süper Lig'in 31. haftasındaki Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Kırmızı siyahlıların file bekçisi Kristoffer Nordfeldt, ısınma esnasında sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. İsveçli kalecinin yerine Ertaç Özbir ilk 11'e dahil edildi.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI

Bu sezon ligde 13 kez kaleyi koruyan Özbir, son olarak Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giymişti. Kırmızı siyahlılar, güçlü rakibi karşısında bu karşılaşmada 4-1 mağlup olmuştu.