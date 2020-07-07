Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Gençlerbirliği, sarı lacivertli takım karşısında ter dökecek. Fenerbahçe Lig'de 49 puan ilw 6. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 12. sırada ve rakiplerine karşı sınırlarını zorluyor. Gençlerbirliği - Fenerbahçe hakemi kim?

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son beş maçta Gençlerbirliği 2 beraberlik, bir galibiyet ve 2 de mağlubiyet ile yuvasına dönmüştü. Sarı lacivertli takım ile kıyasıya mücadele edecek olan takımın maçı 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da gerçekleşecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Salı günü Eryaman Stadyumunda yapılacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Müsabakanın birinci yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy, ikinci yardımcı hakem İbrahim Bozbey ve dördüncü hakem de Murat Erdoğan olarak belirlendi. Heyecanın dorukta olacağı maç Salı akşamı beIN SPORTS HD1 kanalından canlı olarak aktarılacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'i

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio (Sefa) Stancu.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Jailson, Deniz, Ferdi, Ozan, Vadat Muriqi.