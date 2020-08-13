Geleceğe Dönüş 2 filmi konusu nedir? Geleceğe Dönüş 2 oyuncuları ve Geleceğe Dönüş 2 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Geleceğe Dönüş 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Geleceğe Dönüş 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Geleceğe Dönüş 2 konusu nedir, Geleceğe Dönüş 2 oyuncuları kimler ve Geleceğe Dönüş 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fırlama Martin ile çılgın bilim adamı dostu Dr. Brown için, bir kez daha zaman makinesine çevirdikleri DeLorean'a başvurma zamanı. Marty bu kez 2015'e gidip henüz doğmamış çocuğuna yardım etmek zorunda kalacak. Elbette bunu yaparken yine ortalığı karıştırıp zamanın dokusuna ve düzenine zarar verecektir.

GELECEĞE DÖNÜŞ 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Elisabeth Shue

Tür: Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 1989 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 22 Kasım 1989 Çarşamba

Senaryo: Robert Zemeckis, Bob Gale

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce