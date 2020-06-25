Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Boğaziçi Mahallesi'nde kronik akciğer hastası olan A.Y., rahatsızlanınca yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphesi üzerine A.Y., koronavirüs testi yapılarak tedaviye alındı.

'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİNE GİDEN 49 KİŞİ KARANTİNADA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kronik akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan A.Y. (94), koronavirüs şüphesi üzerine tedaviye alındı. Bunun üzerine yapılan filyasyon çalışmasında, A.Y. hastaneye kaldırılmadan önce 'geçmiş olsun' ziyareti yaptığı belirlenen 49 kişi de önlem amaçlı karantinaya alındı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAK

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.