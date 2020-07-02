Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep konumu nedir? Gaziantep iklimi nedir?

Gaziantep Çoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, step ikliminin özelliğini taşıyan ilidir. Konumu nedeniyle karasal ve Akdeniz iklimi görülür. Gaziantep nüfusu 2019 yılına göre 2.069.364'dir. Bu nüfus, 1.044.799 erkek ve 1.024.565 kadından oluşmaktadır. Gaziantep nüfusu bir önceki yıla göre 40.801 artmıştır. Türkiye'nin en büyük 6. ilidir.

GAZİANTEP HAVA DURUMU NASIL?

Perşembe: Sıcaklık 34°C, parçalı bulutlu

Cuma: Sıcaklık 37°C, parçalı bulutlu

Cumartesi: 38°C, parçalı bulutlu

Pazar: 38°C, parçalı bulutlu

Pazartesi: 38°C, güneşli

Salı: 37°C, güneşli

Çarşamba: 34°C, güneşli

GAZİANTEP KONUMU NEDİR?

Kuzeybatısında Kahramanmaraş, kuzeydoğusunda Yavuzeli, güneydoğusunda Oğuzeli, güneyinde Kilis ve batısında İslahiye bulunmaktadır. Doğal göl bulunmayan Gaziantep'te, yapay göl ve orman bulunur.

GAZİANTEP İKLİMİ NEDİR?

Gaziantep konumu sebebiyle Akdeniz ve karasal iklim görülür. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında en yüksek sıcaklıklar görülür. Verilere göre Gaziantep'te ölçülen en yüksek sıcaklık 42 °C, en düşük sıcaklık -13 °C'dir. En fazla yağış Aralık ve Şubat aylarında alır. Deniz kıyısı bulunmadığı için nem oranı düşüktür.

GAZİANTEP BİTKİ ÖRTÜSÜ NEDİR?

Gaziantep'in çoğu kesimi step alanı içerisindedir. Step iklimi geçiş iklimidir. Step ikliminin özellikleri arasında yağışlı mevsimde yeşeren, kurak mevsimde ise sararan step bozkırlardır. Gaziantep toprak koşulları ise büyük bölümü elverişsizdir. Gaziantep'in Kuzeybatı kısmında Akdeniz ikliminin görülür ve bu alanlarda zeytin ve antep fıstığı ağaçları ile örtülüdür. Gaziantep toprak yapısı kireçli ve killi topraklardır.Tahribatlar sonucu zamanla bitki örtüsü değişmiştir. Eskiden Gaziantep maki ile yemyeşil iken bugün bu alanlar çırılçıplaktır. Gaziantep ilinin genel orman yapısı oldukça azdır.

HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Rüzgar, sıcaklık, nem, basınç, Topoğrafik faktörler, çarpık kentleşme, dağların uzanış yönü, karasallık durumu, özel konum yer alır.

GAZİANTEP COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

36° 28' ve 38° 0' doğu boylamları ile 36° 38' ve 37° 32' kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Toprakların çoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Türkiye yüzölçümünün %1 'lik kısmını kapsamaktadır. Arazi yapısının büyük kısmı engebelidir. Gaziantep merkezde ormanlık alan yok denecek kadar azdır. Bu sebeple kızılçam ağaçlarından yapay orman oıluşturuldu.

GAZİANTEP İLÇELERİ NELERDİR?

Araban

İslahiye

Oğuzeli

Yavuzeli

Nureli

Şehitkamil

Nizip

Şahinbey

Karkamış

GAZİANTEP NÜFUSU NEDİR?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ili olan Gaziantep, Türkiye'nin 6. en büyük ilidir. Gaziantep'te nüfus 1.912.223 kişidir. Nüfus artış hızı degerlendirildiginde özellikle 70 yıl içinde Türkiye'nin nüfus artış hızı üzerinde önemli etkisi olmuştur. Eski dönemlerde fazla göç almıştır.

GAZİANTEP'TE TARIM VE HAYVANCILIK NASILDIR?

Gaziantep geçim kaynağı tarıma dayanmaktadır. Konumu nedeniyle yaz aylarında yeteri kadar yağış almadığı için tarım istenildiği gibi gelişmemiştir. Antep ile özdeşleşen lezzet antepfıstığı, Türkiye'nin antep fıstığı üretiminin büyük bölümünü kapsar. Zeytin ve üzüm üretimi de Gaziantep'te yoğun şekilde yapılmaktadır. Mera alanlarının yetersizliği sebebiyle küçükbaş hayvancılık yaygındır. Koyun en çok yetiştirilen hayvan türüdür. İlden arap ülkelerine çok sayıda hayvan ihraç edilir.

GAZİANTEP'E NE ZAMAN GİDİLİR?

Karasal ve Akdeniz iklimini görüldüğü il, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları en sıcak dönemlerini geçirirken, Aralık, Ocak ve Şubat ayları soğuk geçer. Gece gündüz arası sıcaklık farkı fazla şehre sonbahar mevsiminde gidilmelidir. Aşırı sıcak ve soğuk havalardan hoşlanmayan kişiler bu mevsimde kentin güzelliklerini keyfini rahatça çıkarabilir.