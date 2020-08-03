Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmeyi kaldırması ve Süper Lig'i gelecek sezon 21 takımla oynatmaya karar vermesinin yankıları sürerken, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimleri de konuya dahil oldu.

TFF 1. Lig play-off finalinde Karagümrük'e kaybederek Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Adana Demirspor'un da Süper Lig'de mücadele etmesi gerektiğini savunan ünlü isimler, ligin 21 değil 22 takımla oynanmasını talep ederek sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı.

Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilmesi gerektiğini savunan isimlerden olan şarkıcı Demet Akalın'a başarılı gazeteci Uğur Karakullukçu sosyal medyada tepki gösterdi.

"SABUN KÖPÜĞÜ ŞARKILARINIZA KARIŞIYOR MUYUZ?"

Akalın'ın yaptığı paylaşıma yanıt veren Karakullukçu, "Demet hanım biz sizin birbirinin aynısı sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz? Senede bir 90 dakika bile izlemediğiniz futbolla ilgili korkunç fikirlerinizin ceremesiyle uğraşmak istemiyoruz" mesajını paylaştı. Başarılı gazetecinin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

TFF konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Süper Lig'de mücadele edecek takım sayısının 21 olarak kalacağını ve yapılan yorumların beklentiye yol açıp Türk futboluna zarar verdiğini ifade etmişti.