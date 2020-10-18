Bir süredir kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti. Hastanede akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun'un, saat 20.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz basın camiasının kıymetli mensuplarından Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir. Kıymetli ailesine ve basın camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

MESLEKTAŞLARI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Gazeteci İsmail Saymaz, Coşkun'un vefatının ardından Twitter hesabından "Türk gazeteciliğinin duayenlerinden Bekir Coşkun'u kaybettik. Başımız sağ olsun. Bekir bey sondan bir önceki yazısında şöyle yazmıştı: 'Bu yaz böyle geçti… Gelecek yazı bilmem…'" yazdı.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici de "İyi insan, iyi yazar, iyi dost... Medya için, ülkemiz için büyük kayıp..." ifadesini kullandı.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ankara'da Yüksek Gazetecilik Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1974'te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978'de Günaydın Gazetesi'ne geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy'dü. 1987'de Sabah Gazetesi'nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993'te Hürriyet Gazetesinde geçti.

Şu ana kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktadır: "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako". Köpeği Pako'nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımlanmıştır.

TRT'de yayımlanan "Pako'ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alınmıştır. Hayvansever kişiliğiyle de bilinen yazar; keman çalabilmektedir, bir doğa ve deniz tutkunudur. Yaz ayları Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ikâmet etmektedir. Bekir Coşkun, 9 Eylül 2009 tarihi itibarıyla Hürriyet Gazetesi'de ayrılıp, 25 Eylül 2009 tarihi itibarıyla HaberTürk gazetesinde yazılarına başlamıştır.

Ancak referandumda AK Parti hükümetine karşı yazdığı yazılardan dolayı baskı gördüğünü iddia eden Coşkun'un işine 20 Eylül 2010 itibariyle de son verilmiştir. Bekir Coşkun, 3 Kasım 2010 tarihinden itibaren Cumhuriyet Gazetesinde Onuncu Köy köşesinde yazılarına devam etmekteydi.