Gazeteci Abdülkadir Selvi'nin Twitter hesabı askıya alındı

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi'nin, Twitter kurallarını ihlal ettiği belirlendi ve bu nedenle hesabı askıya alındı. Gece yarısı yaşanan olay sonrası Selvi'nin sayfasını takip edenler Twitter'ın yazmış olduğu not ile karşılaştı.

Gazetecinin profiline girmek isteyen kullanıcılar, "Hesap askıya alındı. Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ifadesini gördü.

KURALA UYMAYAN BİRÇOK HESAP ASKIYA ALINIYOR

Twitter, yürüttüğü politika kapsamında kendi belirlediği kurallara uymayan hesapları askıya alarak kullanıcıya bir tür ceza veriyor.

TWİTTER, ABD BAŞKANI TRUMP'I DA UYARMIŞTI

Twitter, yaptığı paylaşımlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı da paylaşımları nedeniyle uyarmış ve bu konu günlerce dünya gündeminde yer almıştı. Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın hesabını ise koronavirüs sürecinde yanlış maske bilgisi verdiği için askıya almıştı.

Koronavirüste maskeye ihtiyaç yok ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yapan Trump Jr'ın hesabı, "Bu Tweet Covid-19 yanlış bilgi politikamızı ihlal ediyor. Hesabın sahibi mesajı kaldırana kadar bu hesap kapatılacak" denilerek askıya alındı.