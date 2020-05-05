Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı

Milyonlarca insana enfekte olan koronavirüs salgını; ekonomiden sağlık sistemine kadar her bir alanda etkisi gösterdi. Çeşitli etmenler sebebiyle iş kolları, eğitim, turizm vb. alanlar büyük ölçüde olumsuz etkilenirken bunlara bir örnek de Gana'da adet olduğu üzere cenazelerde dans ederek tabut taşıyan dansçılar oldu.

KORONA NEDENİYLE İŞLERİ AZALDI

Gana kültüründe cenazeler sadece yas değil aynı zamanda kutlama zamanı olarak da görülüyor. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip dans ediyor. Bu kutlamalar birçok kişiye de iş kapısı açıyor. Benjamin Aidoo ve dans grubu da dans ederek tabut taşıyıp ve bu sayede para kazanıyordu. Ancak Aidoo, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin azaldığından yakınıyor.

DÜNYAYI DOLAŞIP DANS ÖĞRETECEKLER

BBC Afrika Servisi'nden Sulley Lansah'a konuşan Aidoo, salgından sonra dünyayı dolaşıp insanlara danslarını öğreteceklerini, bu şekilde ölenlere nasıl saygı gösterdiklerini anlatacaklarını söyledi.

GANA'DAKİ KORONAVİRÜS DURUMU

Gana'da koronavirüse yakalanan insanların sayısı 2.719, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 olarak açıklandı.