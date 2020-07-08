Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı

Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'da oynanan Mbaye Diagne, son yaptığı hareketle Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Lig biter bitmez Galatasaray'a dönecek olan futbolcu, saçlarını sarı-kırmızılı renklere boyattığı bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

10 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan Mbaye Diagne, sezon başında Club Brugge'a kiralanmıştı.

Belçika ekibinde sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Diagne, Brugge formasıyla 9 resmi maça çıktı ve 4 gol kaydetti.